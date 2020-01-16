18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:23

Жители Карелии требуют запретить передвижным циркам посещать их республику

фото ЗакС политика Жители Карелии требуют запретить передвижным циркам посещать их республику

Свыше шести тысяч жителей Карелии оставили свои подписи под петицией, в которой говорится о недопустимости визитов на территорию республики передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, о чем рассказала на своей странице в соцсети петрозаводский депутат Елизавета Васильева.

"Мы на правильном пути. Мы на этом не останавливаемся, готовы подключиться к инициативной группе по разработке данного законопроекта. Мы надеемся, что нашу инициативу поддержат, и жестокость по отношению к животным прекратится", - пишет женщина.

Оптимизм в нее вселяет то, что руководитель региона Артур Парфенчиков, которому зоозащитники передали петицию, организовал на своей странице "ВКонтакте" опрос, касающийся этой дискуссионной темы, и 15 тысяч человек поддержали активистов.

Формальным поводом для создания документа стал инцидент с нападением медведя на укротителя в ходе циркового номера.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Латынина видит за конституционными поправками желание установить монархию

20:31 Беглов высказался о протечках на новых станциях метро

20:00 СМИ: Уходу Медведева предшествовали политические разногласия с Путиным

19:38 Угрозыск заинтересовался чувашским активистом, "освятившим" администрацию региона

19:17 Беглов пошутил про отсутствие снега

18:56 Активистке "Открытой России" Шевченко в очередной раз пролонгировали арест

18:53 Дмитрий Травин рассматривает смену премьера как "дымовую завесу"

18:36 Беглов призвал горожан с пониманием принять удорожание капремонта

18:30 Собственника особняка Черкасского заставят восстановить здание через суд

18:10 Для Шульман поправки в Конституцию - типичное проявление "гибридности" режима

17:57 ЗакС запросит у профведомств города подробности ряда сделок Федерации профсоюзов Петербурга

17:41 Амосов нашел минусы в назначении Мишустина премьером

17:25 Правозащитники опубликовали новое видео истязательств зэков в ИК-1 Ярославля

17:23 Жители Карелии требуют запретить передвижным циркам посещать их республику

16:56 Муниципал: Экс-главу МО «Невский округ» заподозрили в получении взятки квартирами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru