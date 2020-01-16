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17:25

Правозащитники опубликовали новое видео истязательств зэков в ИК-1 Ярославля

фото ЗакС политика Правозащитники опубликовали новое видео истязательств зэков в ИК-1 Ярославля

Правозащитный фонд "Общественный вердикт" разместил в интернете новое видео пыток заключенных в печально известной ИК-1 Ярославля. Запись датируется 2016 годом.

На кадрах видно, как работники колонии бьют зэков - причем, выборочно и новичков, которые, по их мнению, недостаточно быстро пробегали мимо автозака.

По информации фонда, указы бить арестантов отдавал инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков, а исполняли их младшие инспекторы группы надзора Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Яблоков тоже занимался рукоприкладством.

"Общественный вердикт" утверждает, что мужчина свою вину в избиениях узников признал, заключив соглашение со следствием. Суд начнет рассматривать его дело 17 января.

Яблоков пребывает под арестом с июля 2018 года - после скандальной истории с избиениями заключенного Евгения Макарова.

20 июля 2018 года "Новая газета" выложила жуткое видео о тюремном быте, происходившем в стенах ИК-1 Ярославля. На видео около 10 человек пытками выбивают из Макарова показания. Дело происходило 29 июня 2017 года.

Чуть позже, 23 июля, выяснилось, что участников избиения - 17 человек - отстранили от работы в колонии. Позже над ними начались суды и аресты.

Днем ранее на 4 года был отправлен в колонию экс-замначальника оперативного отделения ИК-1 Сергей Ефремов.

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