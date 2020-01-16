ЗакС запросит у профведомств города подробности ряда сделок Федерации профсоюзов Петербурга

Сегодня, 16 января, в стенах Законодательного собрания прошло заседание рабочей группы по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти. Руководила встречей глава постоянной комиссии парламента по соцполитике и здравоохранению Елена Киселева.

Во время дискуссии члены рабгруппы обсудили полученную от нескольких надзорных ведомств информацию по объектам, которые ранее находились в собственности профсоюзов. Исходя из полученных ответов выявить полноценную картину деятельности профорганизации не удалось, ввиду того, что некоторые сделки с недвижимостью были оформлены "коллегиально и размыто". В связи с этим постфактум встречи было решено направить дополнительные запросы в уполномоченные органы, в том числе для того, чтобы была дана оценка - был ли нанесен ущерб при передаче недвижимости и иных активов другим собственникам.

"В ответах, которые мы получили от контролирующих и надзорных органов на наши запросы, можно было проследить один тренд: профсоюзы не обращались, не инициировали, не обсуждали. На основании этого мы вынуждены сделать вывод, что Федерация профсоюзов в нашем городе, выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности", - критически заметила Киселева.

За Федерацию профсоюзов ЗакС основательно взялся в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу.

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