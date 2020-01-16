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18:30

Собственника особняка Черкасского заставят восстановить здание через суд

фото ЗакС политика Собственника особняка Черкасского заставят восстановить здание через суд

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры хочет через суд добиться реставрации пребывающего в удручающем состоянии особняка Черкасского. Дело в том, что собственник здания - миллиардер Борис Берсон - игнорирует все выписываемые ему штрафы и не восстанавливает продолжающий увядать объект культнаследия.

Иск КГИОП рассмотрит Дзержинский райсуд, первое слушание по существу назначено на 4 февраля, делится "Фонтанка".

Если судебная инстанция встанет на сторону комитета, то на исполнение вынесенного решения у Берсона будет 2 года. В случае, если этого опять не будет сделано, бизнесмену придется платить внушительные неустойки.

16 января Берсона вновь оштрафовали на 50 тысяч рублей за ненадлежащее отношение к памятнику архитектуры.

Особняк, напомним, почти целиком принадлежит предпринимателю. Суд и ранее неоднократно штрафовал его за несоблюдение правил сохранения исторического здания, однако бизнесмен игнорировал и заседания, и предписанные ему "санкции", предпочитая проводить время в Израиле. Берсон является совладельцем холдинга "Адамант". 

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