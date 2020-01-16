Беглов пошутил про отсутствие снега

Губернатор Александр Беглов выступил в стенах городской администрации с подведением итогов новогодних праздников, прошедших в городе. Его речь прервал неожиданный возглас из зала: человек посетовал на почти полное остутствие снега в этом сезоне.

"Я прошлой зимой отдал самовывозом снег другим регионам. Все вывезли, сказали еще, что я им должен. Все уже расписано", - цитирует остроту Беглова "Фонтанка".

Отметим, что 15-16 января в Петербурге были установлены два температурных рекорда: в эти дни еще никогда не было так тепло.

Предыдущая зима коренным образом отличалась от нынешней: коммунальные службы раз за разом не справлялись со снегопадами и льдом, скапливавшимся на крышах, во дворах и тротуарах, что приводило к травмам и даже смертям людей.

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