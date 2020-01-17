Уличный художник "похоронил" Конституцию в Парголово

На территории Парголово (по всей видимости, в Шуваловском парке) уличный художник Loketski изобразил своеобразную могильную плиту, на которой написал алкидной краской "Здесь была Конституция" и оставил две белых гвоздики.

"Здесь был независимый Конституционный суд. Здесь была независимая муниципальная власть. Здесь было право жертв российской Фемиды обращаться за справедливостью в Европейский суд по правам человека. Позавчера их не стало", - прокомментировал свою работу автор, имея в виду поправки к основному закону, предложенные президентом.

Напомним, что 15 января президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе, которая должна будет перераспределить объем властных полномочий между различными институтами и ослабить позиции главы государства. Часть экспертов полагает, что таким образом Путин заранее готовит для себя новую сверхвлиятельную должность, поскольку идти в президенты в 2024 году он больше не может.

На севере города инсталляции и прочие художественные перфомансы, посвященные социально-политической проблематике, Loketski устраивает в течение нескольких последних лет. У местных жителей это находит понимание далеко не всегда: арт-объекты нередко громят или похищают.

Фотография: Instagram

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.