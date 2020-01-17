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10:51

35-летний украинский премьер-министр подал в отставку

фото ЗакС политика 35-летний украинский премьер-министр подал в отставку

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук пожелал уйти в отставку, не проработав на своем месте и полгода, передает "Интерфакс". По словам 35-летнего политика, соответствующее заявление он направил президенту страны Владимиру Зеленскому, который в августе прошлого года и предложил Раде кандидатуру Гончарука. Тогда большинством голосов украинский парламент поддержал ее.

Гончарук был самым молодым премьер-министром Украины в ее истории. До этого назначения он работал замглавы президентского офиса. 

Отметим, что двумя днями ранее, по случайному совпадению, ушел в отставку и российский премьер-министр Дмитрий Медведев, "захватив" с собой весь его состав. Для Медведева нашлось место в Совете безопасности, судьба экс-министров из его команды пока не определена.

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