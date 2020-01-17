Лимонову видятся симптоматичными физические особенности крупных чиновников

Писатель и политик Эдуард Лимонов, вкратце ознакомившись с биографией нового премьер-министра Михаила Мишустина и изучив его изображения, увидел в его лице продолжение давно для главного другоросса наметившейся тенденции: это плохо скрываемая полнота большинства высокопоставленных государственных деятелей. Экс-глава ФНС, по выражению литератора, напоминает ему "тучного невысокого слона".

"Я увидел его в профиль, когда он плюхнулся к трибуне в Государственной Думе. Килограмм 120 как минимум и обширный живот. Выигрышней, конечно, показывать его бюст, массивное лицо без улыбки. Так его и показывают. Но помимо лица он ещё и такой слон-коротышка. Почему они все более или менее одной комплекции, наши баре?", - задался он риторическим вопросом в своем блоге, добавив, что в "их (чиновников) комплекции" есть "какой-то нам знак".

По мнению Лимонова, люди с такими лицами склонны "свирепствовать", но при этом, имея такую комплекцию, склонны и "лениться". Что из этого предпочтет Мишустин, для автора поста пока неясно. Так или иначе, резюмирует писатель, пока во главе страны формально или неформально находится Владимир Путин, многого новый премьер позволить себе не сможет.

Мишустин официально вступил в должность 16 января, сменив Дмитрия Медведева.