На экоактивиста в Приморске хотят завести дело о беспорядках из-за комментария в соцсетях

Власти Приморска обратились в прокуратуру с заявлением на активиста движения «Стоп порт» Анатолия Якименко из-за его комментария во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа». Сообщается, что они попросили завести на него дело о массовых беспорядках.

В вызвавшем претензии комментарии Якименко критиковал чиновников. По его словам, в администрации города сочли это призывом к беспорядкам и бойкотированию работы администрации. Беседовавший с ним участковый сказал, что постарается «минимизировать последствия, сведя к административке», сообщил активист.

Якименко участвовал в акциях протеста против строительства угольного порта в Приморске.