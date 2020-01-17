Единороссы отозвали свой законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

Депутаты Госдумы Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот отозвали свой законопроект о ликвидации партий за получение иностранного финансирования, отзыв опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов в разговоре с ТАСС сообщил, что инициатива требует доработки и нуждается «в серьезном юридическом анализе». При этом, по его словам, в комитете поддержали идею «исключить любое прямое и косвенное иностранное финансирование политических партий».

Депутаты https://www.zaks.ru/new/archive/view/196562предложили ликвидировать партии, если они получают деньги от иностранных государств и граждан. Сейчас такие нарушения грозят штрафом.

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