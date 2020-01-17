Автор законопроекта о домашнем насилии снова жалуется на угрозы

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина, ранее жаловавшаяся на угрозы в свой адрес в связи с подготовленным ей резонансным законопроектом о домашнем насилии, сообщила о возобновлении угроз и обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет "Коммерсант". Ее интересы представляет адвокат, бывший сенатор от Архангельской области Константин Добрынин.

Утверждается, что сообщения криминального содержания, вплоть до угроз убийством, поступают от неких "псевдорелигиозных экстремистов", как их называет Добрынин, которые, по его мнению, "от угроз и запугивания склонны перейти к методам предрекавшегося в их "декларациях" прямого насилия".

Авторы обращения акцентируют внимание на том, что их предыдущее, ноябрьское письмо не получило ответа, и предостерегают полицию от того, злоумышленники в столь вольготных для них условиях могут почувствовать вседозволенность.

Побои в семье декриминализовали в 2018 году. В свою очередь, авторы нынешнего проекта закона о домашнем насилии хотят в первую очередь не лишения свободы для нарушителя, а чтобы преследователю запретили приближаться к пострадавшему, либо обязали его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Категорически против этой инициативы выступает православное сообщество.