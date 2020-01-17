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19:32

Экс-мэр Калининграда Савенко получил травму головы и впал в кому

фото ЗакС политика Экс-мэр Калининграда Савенко получил травму головы и впал в кому

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко попал в больницу с тяжелой травмой головы, передает РИА «Новости».

По словам руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, Савенко находится в калининградской Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Источник из окружения экс-мэра пояснил, что травму Савенко получил при падении, его состояние медики оценивают как тяжелое.

По словам бывшего пресс-секретаря мэрии Лидии Пименовой, Савенко уже вторую неделю находится в коме, передает «Комсомольская правда». «Состояние такое, что не позволяет сейчас провести его транспортировку в другое лечебное заведение», - сказала она.

Савенко был мэром Калининграда в 1998-2007 годах. После этого до 2011 года он был депутатом Госдумы, затем стал руководителем представительства Калининградской области в Москве, работал до 2012 года.

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