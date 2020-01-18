Милонов ужаснулся феминистскому креативу

Петербургский депутат федерального уровня Виталий Милонов, исповедующий консервативные взгляды на устройство семьи и общества в целом, столкнулся с новым для него явлением, которому незамедлительно дал оценку. Он узнал, что набирает популярность тенденция присваивать детям не отчества, а "матчества", что пошатнуло его представления о правильном и гармоничном миропорядке.

"Не может родить ребенка только женщина. Законом предусмотрено, что она может дать любое отчество по своему выбору, если у него нет отца. Это можно, но коверкать жизнь ребенку и свое феминистское безумие отображать на будущей судьбе ребенка - это, конечно, издевательство", - выразил он свое принципиальное мнение в беседе с информагентством "Москва".

Законотворец напомнил аудитории, что так или иначе появление плода неизбежно связано с участием мужчины - прямым или косвенным.

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