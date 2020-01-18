Ложные минирования побудили коллектив "Новой газеты" обратиться к Бортникову

Редакция "Новой газеты" обратилась с открытым письмом к руководителю ФСБ Александру Бортникову, выражая беспокойство относительно постоянных ложных сигналов о минировании различных учреждений, которые продолжаются с ноября прошлого года.

Авторы указывают на то, что противодействие терроризму можно считать не совсем удачно организованным, если два месяца подряд парализуется рабочий день двух столиц, а также на то, что в ходе не всегда грамотных эвакуаций по-настоящему страдают люди.

"Есть сообщения о смерти людей в ходе эвакуации. Некоторые школы эвакуировали уже по 5-10 раз. Речь идет о сотнях объектов и миллионах людей, чья жизнь осложнена этими событиями. Моральный и материальный ущерб огромен. А если сравнивать этот ущерб с обычной статистикой по таким случаям, то он беспрецедентен", - говорится в тексте письма.

Обращаясь к Бортникову и призывая его заняться делом, журналисты заявляют напрямую: "пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники".