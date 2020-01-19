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14:47

В Москве и Петербурге проходят акции в память об убитых Маркелове и Бабуровой

фото ЗакС политика В Москве и Петербурге проходят акции в память об убитых Маркелове и Бабуровой

Петербуржцы вышли на Малую Садовую улицу с пикетами в память о застреленных 19 января 2009 года в Москве правозащитнике Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

По очереди горожане, небезразличные судьбе убитых, встают с плакатами, на которых начертаны слова признания и благодарности погибшим.

"Я пришел отдать дань памяти человеку, который сделал очень много для защиты других. Череда политических убийств не прекращается, и надо помнить о каждом. Смерть каждого - это большая потеря для общества в целом. Нужно, чтобы общество понимало, что убийство - это не способ решения политических конфликтов", - поделился мнением с "Северо-Запад. МБХ медиа" член "Яблока" Анатолий Голов.

Параллельно с Петербургом акция памяти началась и в столице. На мероприятие пришли не менее тысячи человек, пишет "Эхо Москвы", и уже имеется одно задержание: в полицейский автозак попал мужчина, державший в руках плакат "Путин, уходи".

Кроме того, извещает "Громадьске", в Киеве также прошли пикеты по аналогичному поводу.

19 января 2009 года в Москве Маркелова и Бабурову застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов. 

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