Власти Ростовской области выделят 14 млн рублей на возбуждение интереса граждан к выборам

Руководство Ростовской области решило выделить 14 млн рублей на организацию мероприятий по повышению интереса жителей региона к выборам и референдумам, делится "МБХ медиа".

Всего региональный избирком разместил три тендера на портале госзакупок.

Подрядчик, выигравший первый тендер на 6 млн рублей, должен будет сделать "просветительские" ролики и обеспечить их показ на ТВ - до единого дня голосования в 2020 году. Аналогичные материалы должны быть размещены в местной прессе и на просторах интернета. Также исполнитель должен будет вести аккаунты областного избиркома в социальных сетях.

Подрядчику, которому достанется второй тендер за 4,4 млн рублей, следует организовать размещение публикаций о выборах на объектах наружной рекламы по 70 адресам в Ростове-на-Дону.

Третий контракт за 3,6 млн рублей заключается в изготовлении видео, которые должны транслировать с 1 марта по 31 мая 2020 года на 11 видеоэкранах, размещенных в городе.