У комитета по строительству меняется руководитель: новым станет Игорь Креславский

Председатель правления группы компаний "Росстройинвест" Игорь Креславский станет новым руководителем комитета по строительству Петербурга, делится пресс-служба Смольного.

Решение о его назначении уже принято: Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение. Сегодня, 20 января, его представят коллегам по комстрою. На данный момент формальным начальником строительного подразделения является Леонид Кулаков, получивший обозначенный пост в феврале 2018 года.

Холдинг "Росстройинвест" в конце 2019 года был награжден почетной премией "За вклад в развитие экономики".

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