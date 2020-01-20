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10:35

У комитета по строительству меняется руководитель: новым станет Игорь Креславский

фото ЗакС политика У комитета по строительству меняется руководитель: новым станет Игорь Креславский

Председатель правления группы компаний "Росстройинвест" Игорь Креславский станет новым руководителем комитета по строительству Петербурга, делится пресс-служба Смольного.

Решение о его назначении уже принято: Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение. Сегодня, 20 января, его представят коллегам по комстрою. На данный момент формальным начальником строительного подразделения является Леонид Кулаков, получивший обозначенный пост в феврале 2018 года.

Холдинг "Росстройинвест" в конце 2019 года был награжден почетной премией "За вклад в развитие экономики".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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