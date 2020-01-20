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11:02

Столичная оппозиция хочет провести шествие "против узурпации и за сменяемость власти"

фото ЗакС политика Столичная оппозиция хочет провести шествие "против узурпации и за сменяемость власти"

Столичные оппозиционеры собираются уведомить московскую мэрию о своем намерении провести 29 февраля шествие "за сменяемость власти в России и выступление против узурпации", поделился у себя в Facebook политик Илья Яшин.

Он напомнил, что накануне в городе прошел марш в память об убитых правозащитнике Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, во время которого граждане также высказывали недовольство грядущей конституционной реформой, предложенной Владимиром Путиным.

Яшин уверен, что обществу необходима "крупная и по-настоящему массовая акция".

Решение провести шествие было принято коллегиально представителями движения "Солидарность", Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), "Яблока", "Парнаса", Либертарианской партии, Партии перемен, "Мемориала".

В беседе с "Новой газетой" Яшин пояснил, что предварительно оговоренная численность мероприятия - до 50 тысяч человек.

Путин заявил о необходимости внесения ряда корректив в Основной закон страны во время оглашения послания Федеральному собранию. Реформа предусматривает частичное изменение системы государственной власти.

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