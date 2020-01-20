Макаров хочет запретить любое строительство на Петровской косе

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров внес на рассмотрение руководимого им органа личную градозащитную инициативу: он предлагает запретить проводить любые строительные работы в сквере на Петровской косе, добавив зеленую зону в закон о ЗНОП.

На сегодняшний день часть обозначенной территории занимает крупнейший в европейской части РФ петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов.

Комментируя инициативу, спикер отметил, что ему поступило множество обращений как от жителей Петроградки, так и самих яхтсменов, которые попросили оградить сквер от коммерческой застройки.

"Когда очередная новостройка начинает угрожать привычному месту семейного отдыха горожан, мы должны это предотвратить. Сквер и территорию яхт-клуба предлагается внести в перечень территорий ЗНОП городского значения, что наложит запрет на любое строительство. Это делается в интересах жителей нашего города", - декламировал Макаров.

Следует отметить, что спикер ЗакСа c особым вниманием охраняет зеленые зоны Петроградской стороны. В то же время защищать от масштабной стройки "Сад на Неве" он отказался.

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