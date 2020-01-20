18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:06

"Сбербанк" подумывает подать заявление о банкротстве "Метростроя"

фото ЗакС политика "Сбербанк" подумывает подать заявление о банкротстве "Метростроя"

"Сбербанк" рассматривает вариант обратиться в соответствующие органы с заявлением о банкротстве компании "Метрострой", следует из информации, опубликованной на портале Федресурса, которую приводит "Интерфакс".

В свою очередь в пресс-службе компании пояснили, что намерения банка отнюдь не говорят о его готовности действовать.

На сегодняшний день стороны находятся в стадии переговоров. Не исключается и мирный исход всех споров.

Единственный подрядчик возведения петербургской подземки продолжает судиться со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем. Частично вопросы были урегулированы, поэтому компании, пребывавшей на грани банкротства, позволили заняться строительством новых станций. Из-за финансовых проблем "Метрострой" постоянно задерживал зарплаты своим рабочим: проходчики некоторых станций из-за этого бастовали. Зимой 2019 года был арестован генеральный директор "Метростроя" Николай Александров. Кроме него под арест отправили еще несколько сотрудников компании. 17 декабря совет директоров возглавил Сергей Харлашкин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 января, 14:35 Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

26 декабря 2019, 20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

20 декабря 2019, 18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

17 декабря 2019, 16:24 Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

16 декабря 2019, 19:22 Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

16 декабря 2019, 13:22 Глава КРТИ Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в "Метрострой"

16 декабря 2019, 13:11 Депутаты и эксперты: В Петербурге плохой заказчик метро

16 декабря 2019, 13:03 Депутат Васильев намерен попросить Беглова разобраться с задержкой зарплат метростроевцам

11 декабря 2019, 9:31 Гендиректор "Метростроя" арестован по делу о растрате

10 декабря 2019, 19:29 СМИ: Гендиректора "Метростроя" подозревают в растрате


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:30 Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

16:21 Медведев и Мишустин поучаствовали в заседании Совбеза под руководством Путина

15:54 Депутат ЗакСа Киселева предложила провести всенародный опрос по мусорной реформе

15:52 Экс-глава комитета по строительству Кулаков стал первым замглавы администрации губернатора

15:33 Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила изменить 14 статей

14:55 "Я - человек с доброй душой": Глава Чувашии больше не хочет "мочить" журналистов

14:50 Зампред комитета финансов: Главный риск транспортной реформы - неполная выручка

14:45 Муниципал: Муниципалы из "Объединенных демократов" выступили против поправок в Конституцию

14:36 Казанскую активистку оштрафовали за фото главы МВД Татарстана в образе Гитлера

14:17 Елена Прохорова стала пресс-секретарем РКН вместо Вадима Ампелонского

14:05 На улице Маршала Казакова открылась новая школа

13:46 Смольный не будет избавляться сразу ото всех старых автобусов в ходе транспортной реформы

13:40 СК заявил о "не терпящем отлагательств" обыске у Шаведдинова перед отправкой его на службу

13:40 Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

13:20 Полиция запустила собственное издание "МВД медиа"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru