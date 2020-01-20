Полиция запустила собственное издание "МВД медиа"

МВД запустил свое собственное СМИ под названием «МВД медиа», передает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По словам Колокольцева, «МВД медиа» должен стать основной площадкой для «размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики». Планируется, что этот ресурс органов внутренних дел будет ориентирован на мультимедийный контент.

«Каждый публикуемый на нем материал будет сопровождаться фотоиллюстрациями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием», - рассказал Колокольцев.

В специальном разделе нового медиа будут размещать сюжеты, подготовленные телестудией МВД. Также на портале можно будет слушать радиостанцию «Милицейская волна».