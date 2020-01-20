Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации вопрос об освобождении генпрокурора Юрия Чайки от занимаемой должности, передает РИА «Новости».

По словам представителей Кремля, Чайка уйдет с поста генпрокурора «в связи с переходом на другую работу». Какую именно - пока неизвестно. Вместе с тем Путин предложил Совфеду кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Чайка был генеральным прокурором России с 2006 года. До этого он на протяжении почти семи лет был министром юстиции.