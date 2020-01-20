СК заявил о "не терпящем отлагательств" обыске у Шаведдинова перед отправкой его на службу

Следственный комитет известил, что разгромный обыск дома у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, после которого его экстренно увезли на прохождение службы в армии, было необходимо провести в рамках дела о легализации ФБК преступных доходов. Такой ответ от СК поступил депутату Мосгордумы Елене Шуваловой.

Исходя из опубликованных документов, СК счел обыск у Шаведдинова случаем, "не терпящим отлагательств".

"Что же это за случаи? Убили кого? Ограбили? Или нужно было срочно убрать человека?" - интересуется Шувалова.

Напомним, после обыска Шаведдинова увезли на допрос, а потом на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что воинской частью для него стала часть, расположенная на архипелаге Новая Земля - бывшем советском ядерном полигоне. Местность характерна тем, что там царит постоянный сильный ветер и температура воздуха доходит до минус сорока градусов. Кроме того, молодому человеку запретили пользоваться мобильным телефоном.