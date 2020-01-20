Смольный не будет избавляться сразу ото всех старых автобусов в ходе транспортной реформы

Правительство Петербурга не планирует отказываться сразу ото всех автобусов старше одного года в ходе июльской транспортной реформы, сообщил 20 января и.о. директора ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко.

По его словам, городские власти сформировали 42 лота с маршрутами для розыгрыша среди перевозчиков. По 18 лотам на маршруты должна быть выставлена новая техника, а по 24 допускаются автобусы, эксплуатирующиеся до 10 лет. Старые единицы техники будут обновлять постепенно, в течение года, отметил Шведченко.

Он также добавил, что в Смольном рассматриваются и другие варианты поэтапного обновления автопарков.

Шведченко напомнил, что в ходе транспортной реформы появится проездной билет, действующий 60 минут вне зависимости от количества пересадок.

Руководитель «Организатора перевозок» пообещал, что за два месяца до 16 июля, когда начнет действовать новая транспортная сеть, будет проведена информационная кампания, в ходе которой жителям города расскажут об изменениях и отменах маршрутов.

Сергей Еремеев