Елена Прохорова стала пресс-секретарем РКН вместо Вадима Ампелонского

Бывший директор по внешним коммуникациям «Вымпелкома» и АО «РЕ-КОН» Елена Прохорова стала пресс-секретарем Роскомнадзора вместо Вадима Ампелонского, сообщается на сайте регулятора.

На должности помощника руководителя РКН Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря. Ее основная задача – рассказывать о содержании и принципах деятельности службы «всем заинтересованным аудиториям» и повышать прозрачность и открытость работы РКН.

Ампелонский был пресс-секретарем РКН более шести лет. Он сохранял свой пост даже когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о растрате средств в 2017 году. По версии следствия.ю он и другие фигуранты дела создали новый отдел в Радиочастотном центре, трудоустроили в него своих знакомых, которые получали за «работу» получали от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Ущерб оценивался в примерно 23 млн рублей.

В декабре 2018 года СК прекратил дело в отношении Ампелонского и других фигурантов. К тому моменту пресс-секретарь РКН находился под домашним арестом более года.