Казанскую активистку оштрафовали за фото главы МВД Татарстана в образе Гитлера

Советский райсуд Казани решил оштрафовать на две тысячи рублей местную активистку Лиану Тимерханову, опубликовавшую "ВКонтакте" отфотошопленную картинку, на которой глава МВД Татарстана Артем Хохорин изображен в роли Адольфа Гитлера, делится "Казанский репортер".

Тимерханова рассказала, что опубликовала "каверзное" фото в одном из пабликов соцсети 14 января. Через четыре дня в гости к девушке пришли полицейские, вручившие ей в качестве "презента" протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Пропаганда нацистской символики). Заседание прошло в тот же день.

Решение инстанции девушка планирует обжаловать. Она пояснила, что её претензии к правоохранителям вызвали жестокими задержаниями противников возведения мусоросжигательного завода под Казанью.

Напомним, 17 активистов задержали 16 декабря в лагере "Шиес-2" под Казанью: граждан объединила проблема строительства в регионе МСЗ, который своей деятельностью вызвал бы локальную экологическую катастрофу. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили прибывшие правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. Позднее активистов либо отправили под административный арест, либо оштрафовали.