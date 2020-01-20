Около 50 частных организаций вошли в схему обращения с отходами Петербурга

В территориальную схему обращения с отходами вошли 55 частных компаний, сообщил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко на дискуссии по мусорной реформе.

По его словам, речь идёт об организациях с соответствующей лицензией. Часть из компаний занимается переработкой, часть - утилизацией, часть - обезвреживанием, сообщил Пащенко.

Также он рассказал, что завод МПБО-2 может обрабатывать объём всего мусора Петербурга. Пащенко отметил, что помогает в этом частный сектор.

Кроме этого, по схеме обращения с отходами запланирована модернизация завода МПБО-2, добавил зампред ведомства. Сама модернизация полностью должна завершится в 2024 году.

София Саттарова