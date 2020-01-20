Плату за вывоз и утилизацию отходов планируют начислять по квадратным метрам

Плату за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов планируется рассчитывать исходя из количества квадратных метров жилой площади, а не из количества зарегистрированных там людей, сообщил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко на дискуссии по мусорной реформе.

По его словам, к такому решению пришла рабочая группа комитета по тарифам, в которую входил Пащенко. Зампред комитета по благоустройству пояснил, что в рамках рабочей группы выяснилось: не все проживают по месту регистрации.

- В рамках рабочей группы мы провели небольшой эксперимент. Все члены рабочей группы сказали, проживают ли они по адресу, по которому они зарегистрированы. Так забавно выяснилось, что около 80% проживают по другому адресу, - рассказал Пащенко.

В разговоре с ЗАКС.Ру он уточнил, что на решение рабочей группы повлияли и другие факторы. С предложением вычислять размер платы за обращение с отходами на основе квадратных метров должен выступить комитет по тарифам, добавил Пащенко. Он пояснил, что это находится в сфере деятельности тарифного ведомства, а не комитета по благоустройству.

София Саттарова