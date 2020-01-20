Шесть затворов петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Из-за угрозы возможного подтопления в "боевое" положение приведены шесть затворов петербургской дамбы, известили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города в официальном Instagram.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" отчиталось о том, что порывы ветра юго-западного направления усилились до скорости 17 м/с.

В сообщении дирекции дамбы подчеркивается, что сегодняшний "настрой" стихии сильно не повлияет на возможности судопропускного сооружения С-1 - его перекрывать не будут. Движение автотранспорта также будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, в конце декабря Петербург накрыл сильный шторм: порывы ветра достигали 26 м/с. Буря повалила свыше 400 деревьев, свои локации потеряли не менее 40 крыш, погиб один человек.