Под Псковом нашли массовое захоронение убитых нацистами детей

В Пыталовском районе Псковской области поисковикам удалось обнаружить массовое захоронение останков советских людей, которых уничтожили немецкие нацисты в ходе нападения на СССР, сообщает сайт администрации региона. Говорится о том, что на этом месте преимущественно были расстреляны несовершеннолетние мирные граждане. Всего удалось установить, что останки принадлежат одиннадцати людей.

"Найденные фрагменты <...> имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей", - приводятся слова командира отряда "Поиск-97" Дмитрия Ершова.

С учетом того, что преступления против человечности не имеют сроков давности, в отношении находок специалисты-криминалисты должны будут провести следственные действия. Ожидается, что после этого жертв захоронят в цивилизованной форме и с соблюдением военных традиций.