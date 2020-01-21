18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:55

Столичные левые силы помянули Ленина у мавзолея

фото ЗакС политика Столичные левые силы помянули Ленина у мавзолея

На Красной площади, возле мавзолея Ленина, о 96-й годовщине со дня его смерти собрались вспомнить представители левых политических движений. По оценкам организаторов, акцию посетило около тысячи москвичей. Среди них были замечены члены КПРФ, "Левого фронта", общественных организаций "Дети войны" и "Надежда России".

Для поклонников революционера и первого советского руководителя наступивший год особенный: в апреле они намерены широко отпраздновать также 150-летие со дня его рождения.

"В этой связи актуально поставить вопрос о возрождении Музея Ленина в Москве, который был закрыт в период вакханалии 90-х годов прошлого века", - говорится в отчете об акции.

У столичных коммунистов не вызывает сомнений то, что фигура "вождя мирового пролетариата" представляет собой "наше национальное достояние".

file3058.jpg (183 KB)

Фотография: "Левый фронт"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:02 Путин сократил число вице-премьеров

19:50 Дореволюционный дом Басевича хотят снести и воссоздать

19:24 Сбербанк пытается отсудить у владельца закрывшихся магазинов Spar 8 млрд рублей

18:57 Правозащита собрала 350 тысяч рублей на штраф преследуемой за оправдание терроризма женщине

18:54 Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

18:20 "Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

18:20 «Ежу понятно, что нужен раздельный сбор»: В ЗакСе обсудили мусорную реформу

18:16 Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

17:43 В России хотят принудительно лечить пьяных правонарушителей

17:36 Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

17:18 ЛДПР выдвинула в детские омбудсмены экс-мундепа МО «Литейный округ» Лебедеву

17:16 Медведев больше не подписан на страницу правительства в Instagram

16:57 Киселева не понимает, за что единороссы ЗакСа должны извиняться перед профсоюзами

16:49 Цыпляев не увидел в конституционных поправках усиления роли Госсовета

16:25 Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru