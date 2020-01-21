18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:54

Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

фото ЗакС политика Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

Дирекция транспортного строительства и ОАО «Метрострой» собираются заключить мировое соглашение по взаимным многомиллионным искам, передает ТАСС со ссылкой на определение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Дирекция подавала к «Метрострою» иск на 2,8 млрд рублей, затем сумма требований снизилась до 847 млн. С января 2019 года суд так и не провел ни одного основного заседания по этому делу, как и по ответному иску «Метростроя» к Смольному на 8 млрд рублей. Предварительное заседание постоянно откладовалось, и на этот раз оно отложено до 27 февраля для составления мирного соглашения.

«Истец и ответчик заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с необходимостью предоставления времени для урегулирования спора мирным путем», - говорится в определении арбитража.

В конце 2019 года исполняющим обязанности гендиректора «Метростроя» стал экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Случилось это после того, как гендиректор компании Николай Александров был арестован по делу о растрате из-за поставок щебня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20 января, 13:06 "Сбербанк" подумывает подать заявление о банкротстве "Метростроя"

16 января, 14:35 Петербургский "Метрострой" приступил к строительству столичной подземки

26 декабря 2019, 20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

20 декабря 2019, 18:30 В "Метрострое" назвали выплату долгов по зарплате "задачей №1"

17 декабря 2019, 16:24 Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

16 декабря 2019, 19:22 Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

16 декабря 2019, 13:22 Глава КРТИ Харлашкин подтвердил, что перейдет на работу в "Метрострой"

16 декабря 2019, 13:11 Депутаты и эксперты: В Петербурге плохой заказчик метро

16 декабря 2019, 13:03 Депутат Васильев намерен попросить Беглова разобраться с задержкой зарплат метростроевцам

11 декабря 2019, 9:31 Гендиректор "Метростроя" арестован по делу о растрате


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:02 Путин сократил число вице-премьеров

19:50 Дореволюционный дом Басевича хотят снести и воссоздать

19:24 Сбербанк пытается отсудить у владельца закрывшихся магазинов Spar 8 млрд рублей

18:57 Правозащита собрала 350 тысяч рублей на штраф преследуемой за оправдание терроризма женщине

18:54 Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

18:20 "Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

18:20 «Ежу понятно, что нужен раздельный сбор»: В ЗакСе обсудили мусорную реформу

18:16 Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

17:43 В России хотят принудительно лечить пьяных правонарушителей

17:36 Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

17:18 ЛДПР выдвинула в детские омбудсмены экс-мундепа МО «Литейный округ» Лебедеву

17:16 Медведев больше не подписан на страницу правительства в Instagram

16:57 Киселева не понимает, за что единороссы ЗакСа должны извиняться перед профсоюзами

16:49 Цыпляев не увидел в конституционных поправках усиления роли Госсовета

16:25 Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru