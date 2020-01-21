Сбербанк пытается отсудить у владельца закрывшихся магазинов Spar 8 млрд рублей

Руководство Сбербанка подало к компании "Интерторг", владельца разорившихся сетей магазинов "7Я Семья" и Spar шесть исков на общую сумму свыше 8 млрд рублей, пишет ТАСС. Сообщается, что арбитражный суд пока не приступил к рассмотрению исковых заявлений.

В Петербурге магазины торговых сетей, принадлежащих "Интерторгу", стали в массовом порядке закрываться в конце 2019 года. Параллельно с этим против невыплаты зарплат протестовали сотрудники магазинов.

Известно, что против ТД "Интерторг" выступают с крупными исками и другие компании.