Дореволюционный дом Басевича хотят снести и воссоздать

Расселенный исторический дом Басевича на Большой Пушкарской улице, построенный в стиле модерн в 1912 году, согласно проекту организации "Проектная культура", могут снести, после чего отстроить заново, воссоздав только облик фасадной части, передает строительное издание "Канонер".

Отмечается, что организация раньше была тесна связана с главным архитектором Петербурга Владимиром Григорьевым.

Из представленного плана следует, что новое дворовое здание должно стать крупнее отдающегося под снос и будет достигать семи этажей.

Ожидается, что судьбу здания обсудят 24 января на заседании рабочей группы при совете по сохранению культурного наследия.

Более пяти лет находящийся в заброшенном состоянии, дом Басевича все это время регулярно страдал от пожаров, что становилось предметом интереса для градозащитников.