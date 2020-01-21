Очевидцы сигнализировали об иконе с Путиным, продающейся в Пулково

В аэропорту Пулково за 79 тысяч рублей можно приобрести православную икону с изображением действующего президента Владимира Путина. Об этом сообщил в Twitter председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин.

"А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?", - иронизирует общественный деятель в микроблоге.

По соседству с главой государства, помещенном в необычный контекст, потребителю предлагаются иконы с канонизированными православными.