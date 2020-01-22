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10:04

Столичное МВД разыскивает комика Долгополова из-за шуток про Путина

фото ЗакС политика Столичное МВД разыскивает комика Долгополова из-за шуток про Путина

В петербургский стендап-клуб HopHead поступил запрос от столичного МВД, которое интересуется подробностями выступления комика Александра Долгополова, известил "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.

От бара требуют объяснить, действительно ли там был концерт комика, обозначить дату выступления, предоставить видео и краткое резюме на Долгополова.

"Мы думаем, что это из-за часового концерта Александра, где он упоминал верхушку власти и Владимира Путина. Оскорблений или каких-то нарушений со стороны Александра в данном видео нет, но то что видео заинтересовало МВД, говорит о том, что власть не понимает шуток или же критической информации в свой адрес", - считает Томилов.

Лично Долгополову запрос от МВД не поступал.

Добавим, в стендапе, о котором идет речь, имеется пара минут, в течение которых молодой человек шутит про политику. В частности, есть отрывок, в котором он сравнивает Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко.

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