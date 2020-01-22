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11:42

К сентябрю Уткину дачу подключат к теплу

фото ЗакС политика К сентябрю Уткину дачу подключат к теплу

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" собираются в ближайшее время подключить Уткину дачу к системе теплоснабжения, информирует пресс-служба предприятия.

На территории памятника архитектуры проведут инженерные сети, которые будут подключены к энергоисточнику, представляющему собой газовую мини-котельную.

По плану, работы должны быть завершены во второй половине текущего года: проектное изыскание должно быть сформировано до конца мая, а монтаж систем - до 15 сентября. По завершении прокладки оборудования на территории дачи будет произведено благоустройство.

Подключить Уткину дачу к теплу поручил петербургский градоначальник Александр Беглов. Тендер будет объявлен в феврале, деньги на строительные работы выделяются из горбюджета.


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