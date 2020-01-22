Четырбок выдвинул в детские омбудсмены свою помощницу – бывшего воспитателя

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Денис Четырбок сообщил ЗАКС.Ру, что он выдвинул своего кандидата на должность уполномоченного по правам ребенка – заслуженного воспитателя Ирину Аристову. Заявление он подал 20 января, уточнил депутат.

- Это ветеран труда, человек, который всю свою жизнь занималась воспитанием детей, защитой их прав. На данный момент она помогает мне как мой общественный помощник по решению вопросов, которые возникают в ходе моей депутатской деятельности по части защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, трудоустройства детей-сирот и так далее, - рассказал про своего кандидата Четырбок.

По его словам, Аристова – хороший специалист в вопросах детей. Также парламентарий назвал бывшую воспитательницу «человеком из народа».

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил на должность детского омбудсмена вице-губернатора Анну Митянину. Также своего кандидата предложила фракция ЛДПР в ЗакСе – экс-мендепа МО «Литейный округ» Екатерину Лебедеву.

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