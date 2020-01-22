18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:57

Политолог Орешкин прогнозирует "фейковый" экономический рост

фото ЗакС политика Политолог Орешкин прогнозирует "фейковый" экономический рост

Независимый политолог и экономист Дмитрий Орешкин, глядя в ближайшее будущее, предрек искусственный, рукотворный рост отечественной экономики в течение нескольких лет. По его мнению, для потребителя, скорее всего, повторится ситуация позднесоветских времен, когда один и тот же продукт (водка), не меняя своих свойств и доступности, постепенно дорожал, продемонстрировав за 15 лет тройной рост цены. Увеличение государственных инвестиций, говорит Орешкин, во что бы то ни было возможно только при усиленном "печатании" денег.

"Нас ждет примерно то же самое - поскольку иных источников денег нет, их будут печатать. Соответственно, цены будут расти, а цифры экономического роста будут уже не полтора процента, а, например, три. Но это рост фейковый, какой он и был в СССР. В этом большая задача, стоящая перед господином Мишустиным - он будет выжимать из нас больше налогов, а с другой стороны подпечатывать рубли", - представил свое видение специалист в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Других альтернатив Орешкин не видит даже гипотетически.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:30 Суд отклонил апелляцию на продление ареста Анастасии Шевченко

12:15 У Смольного пикетчики собрались напомнить власти о правах инвалидов

12:13 Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем

12:06 Совфед одобрил кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

11:57 Политолог Орешкин прогнозирует "фейковый" экономический рост

11:51 Четырбок выдвинул в детские омбудсмены свою помощницу – бывшего воспитателя

11:42 К сентябрю Уткину дачу подключат к теплу

11:41 Правозащитники и общественники подписали манифест о недопустимости подтасовок на думских выборах

11:21 Назвавшая журналистов "тварями пиндосовскими" пресс-секретарь мурманского завода отозвала оскорбления

11:20 Акушеры из Пушкина требуют обеспечить больницу лекарствами

10:55 Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет 2020-2022

10:30 В центре Петербурга неизвестные избили подполковника МВД: он скончался в больнице

10:04 Столичное МВД разыскивает комика Долгополова из-за шуток про Путина

9:31 Министр культуры оказалась самой "бедной" среди членов обновленного состава правительства

21 января, 20:53 Очевидцы сигнализировали об иконе с Путиным, продающейся в Пулково

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru