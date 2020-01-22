Политолог Орешкин прогнозирует "фейковый" экономический рост

Независимый политолог и экономист Дмитрий Орешкин, глядя в ближайшее будущее, предрек искусственный, рукотворный рост отечественной экономики в течение нескольких лет. По его мнению, для потребителя, скорее всего, повторится ситуация позднесоветских времен, когда один и тот же продукт (водка), не меняя своих свойств и доступности, постепенно дорожал, продемонстрировав за 15 лет тройной рост цены. Увеличение государственных инвестиций, говорит Орешкин, во что бы то ни было возможно только при усиленном "печатании" денег.

"Нас ждет примерно то же самое - поскольку иных источников денег нет, их будут печатать. Соответственно, цены будут расти, а цифры экономического роста будут уже не полтора процента, а, например, три. Но это рост фейковый, какой он и был в СССР. В этом большая задача, стоящая перед господином Мишустиным - он будет выжимать из нас больше налогов, а с другой стороны подпечатывать рубли", - представил свое видение специалист в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Других альтернатив Орешкин не видит даже гипотетически.