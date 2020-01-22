Совфед одобрил кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

Члены Софеда Федерации единогласно утвердили кандидатуру Игоря Краснова на пост нового руководителя Генеральной прокуратуры: трансляция пленарного заседания верхней палаты Федерального собрания ведется на официальном портале госоргана.

В приветственном слове Краснов пообещал заниматься на новом посту активной борьбой с коррупцией.

"Коррупция существует постольку, поскольку существует возможность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия тех или иных решений. […] В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления", - отчитался новый генпрокурор.

Краснова сенаторы поддержали коллективно, однако когда шло голосование об отставке Юрия Чайки - один проголосовал против, второй - воздержался.

"Отставному" Чайке Владимир Путин предложил перейти на работу в полпредство по Северо-Кавказскому федеральному округу.