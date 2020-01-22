УФАС уличило в картельном сговоре подрядчиков, занимающихся капремонтом

Петербургские антимонопольщики объявили о возникших у них подозрениях в отношении четырех частных компаний - ООО "Глобус", ООО "СИК Эльтек", ООО "С-Индустрия" и ООО "БИТ", специализирующихся на работах по капитальному и косметическому ремонту зданий.

Согласно имеющейся у ведомства информации, контракты в общей сложности на 759 млн рублей были разыграны между упомянутыми выше организациями так, как они обычно разыгрываются при картельных соглашениях.

"Указанные закупки прошли с минимальным снижением НМЦК. Также на торгах организациями использовался один ip-адрес и общая локальная сеть", - говорится в сообщении.

Специальная комиссия для рассмотрения этого антимонопольного дела соберется 19 февраля.