18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:02

На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

фото ЗакС политика На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

Днем ранее стало известно о поездке делегации чиновников из Петербурга в Израиль для встречи с живущими там блокадниками. Уже сегодня в Иерусалиме депутаты городского Заксобрания и градоначальник Александр Беглов обсудили с израильскими коллегами вопросы двусторонней кооперации и, в частности, грядущее открытие мемориала "Свеча памяти", намеченное на 23 января - канун освобождения Ленинграда от немецкой оккупации.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, не редко в своих выступлениях апеллирующий к некоему "генетическому блокадному коду", выступил с речью.

"Передадим этот код победителей будущим поколениям – значит, сохраним мир и согласие среди народов. И мы особенно благодарны Государству Израиль, которое, как и Россия, сегодня все делает для борьбы с фальсификацией итогов Второй Мировой войны", - высказался Макаров.

В свою очередь Беглов вручил израильским блокадникам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:22 Путин: России, понимаете, нужна крепкая президентская власть

16:17 Правительство аполитичных

16:11 Турчак продолжает считать правительство "партийным"

15:59 Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

15:50 На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

15:47 Суд сделал соответчиком по делу о разгоне Первомайского шествия сотрудницу комитета по законности

15:22 Миронова смущает персона нового министра просвещения

15:01 MR7: Недовольство Путина качеством уборки в городе привело к выговорам в комблаге

14:25 Следователи пришли с обыском в петербургский университет гражданской авиации

14:02 На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

13:58 Радзиховский: Пятясь задом наперед, Россия худо-бедно ползет к разделению властей

13:41 УФАС уличило в картельном сговоре подрядчиков, занимающихся капремонтом

13:32 Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

13:14 Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

13:00 Полицейские ворвались домой к якутскому шаману-"изгонителю Путина" и задержали его товарищей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru