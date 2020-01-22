Следователи пришли с обыском в петербургский университет гражданской авиации

Сотрудники Следственного комитета нагрянули с обысками домой и в рабочий кабинет проректора Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Якова Далингера, известил 78.ru близкий к правоохранительным структурам источник.

Госслужащего хотели привлечь к уголовной ответственности по двум статьям - "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Растрата". Во втором случае следователям не удалось собрать достаточно информации для возбуждения дела, поэтому разбирательство идет лишь по первой статье.

Прошедшие сегодня обыски не принесли должного результата: никого не задержали, а Далингер проходит в статусе подозреваемого.

Впервые ФСБ пришла с обысками в вуз в декабре 2018 года. Тогда силовики пытались найти доказательства преступной деятельности по статье "Мошенничество в особо крупном размере".