На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

После пока не состоявшегося сноса расселенных трехэтажек на этом участке улицы Жака Дюкло должен будет появиться высотный жилой дом, о чем сообщает специализированное издание "Канонер". Новостройка будет примыкать к береговой линии Ольгинского пруда. Застройщик - компания "Рант" - уже получил официальное разрешение на строительство.

Будущее здание по адресу улица Жака Дюкло 5-7, если верить представленному проекту, будет состоять из двух двенадцатиэтажных корпусов. Проект разработало "Лявданский и Герасимов. Архитектурная мастерская".

В свою очередь, аварийные дома, ожидающие ликвидации, появились на местности в 1930-е годы. До начала нынешнего столетия в них традиционно заселялись сотрудники Физико-технического института имени Иоффе, расположенного поблизости.