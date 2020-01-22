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15:47

Суд сделал соответчиком по делу о разгоне Первомайского шествия сотрудницу комитета по законности

фото ЗакС политика Суд сделал соответчиком по делу о разгоне Первомайского шествия сотрудницу комитета по законности

Смольнинский районный суд Петербурга сделал соответчиком по коллективному иску о разгоне общедемократической колонны 1 мая 2019 года сотрудницу комитета по законности Ларису Гаранину, которая отвечала за организацию шествия. Решение суд принял на заседании 22 января, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Истцы просили пока не назначать Гаранину соответчиком. В частности, заявитель и представитель истцов Динар Идрисов отметил, что ещё нет достаточных оснований привлекать Гаранину как соответчика, так же, как и пока нет оснований привлечь губернатора Петербурга Александра Беглова. Он тоже отвечал за организацию шествия и его разгон, считает Идрисов, но пока достоверных доказательств этого нет. Также истцы отметили, что изначально хотели привлечь Гаранину как свидетеля.

Это ходатайство суд удовлетворил на заседании в ноябре. На рассмотрение дела 22 января сотрудница ведомства прийти не смогла из-за болезни, пояснил представитель комитета в суде. 

Так как суд решил все же сделать Гаранину соответчиком, истцы попросили вызвать в качестве свидетелей других сотрудников комитета Никонова и Крюкова, которые также работали на Первомайском шествии. Представитель ведомства в суде напомнил, что эти сотрудники уже уволились. Судья же решила, что дать показания Никонов и Крюков все же могут, и попросила комитет предоставить данные экс-работников. 

До этого в деле было семь ответчиков: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, главное следственное управление СК по Петербургу, прокурор города Сергей Литвиненко, Управление национальной гвардии по городу и Ленобласти и руководитель ведомства, генерал-майор Михаил Соболев. Также ответчиками выступают ГУ МВД России по Петербургу и генерал-майор полиции Роман Плугин.

Следующее заседание по делу пройдет 11 февраля.

София Саттарова


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