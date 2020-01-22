Путин: России, понимаете, нужна крепкая президентская власть

Российский глава Владимир Путин выразил уверенность, что руководимая им страна будет нормально функционировать только будучи президентской республикой, а не парламентской.

"Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны - даже не посчитать, кто-то говорит 160, кто-то 190, - нужна все-таки крепкая президентская власть", - приводит заявление Путина РИА "Новости".

Президент отметил, что, по его информации, в парламентских республиках в случае каких-либо глобальных перемен, например, при формировании нового правительства, данный процесс идет гораздо медленнее, нежели чем в республиках президентских.

"Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского… Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать [ЛДПР] без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать", - пояснил свою точку зрения глава государства.

Следует напомнить, что, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, Путин заявил, что намеревается внести ряд корректив в Конституцию РФ: в частности, президент предложил расширить полномочия парламента, позволив депутатам участвовать в утверждении кандидатур премьера и министров.