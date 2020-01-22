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17:12

Колтушское шоссе сделают четырехполосным

фото ЗакС политика Колтушское шоссе сделают четырехполосным

Проект расширения Колтушского шоссе на одном из самых "пробочных" участков от кольцевой автодороги до Колтушей получил официальное разрешение от учреждения "Главгосэкспертиза", передает сайт правительства Ленинградской области.

Работы потребуют четырех этапов и всего затронут 8 километров дороги. Ожидается, что из двухполосной магистраль превратится в четырехполосную.

"Положительное заключение экспертизы, где определена точная стоимость строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Министерства транспорта России", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Шоссе соединяет КАД и Всеволожск.

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