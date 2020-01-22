Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Галямина "бросила" МГУ ради политдеятельности

Несостоявший кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина решила уволиться из МГУ из-за своей оппозиционной политической активности. Решение было принятой общественницей самостоятельно, конфликта с вузом у неё не было, хотя, утверждает она, после летних протестов её вызывали в отдел кадров "на разговор".

"Продолжать работать там мне было бы сложно, потому что необходимо исполнять все административные довольно нелепые требования, которые мне могли бы предъявить: сидеть на работе с десяти до шести в кабинетах, где нет нормальных даже компьютеров. Смысла в этом нет, потому что даже научной деятельностью там не позанимаешься", - поделилась Галямина мыслями с "МБХ медиа".

Минувшим летом дама, обвиняемая всякий раз в организации несанкционированных митингов за допуск кандидатов в Мосгордуму, получала 15 и два раза по 10 суток административного ареста.

В МГУ Галямина занималась изучением исчезающих языков народов Сибири.