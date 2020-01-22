Глава ВЦИОМ: "Рачительный хозяин" Лукашенко - самый популярный зарубежный политик у россиян

Среди всех зарубежных политиков россиянам наиболее симпатичен глава Белоруссии Александр Лукашенко, заявил в интервью "Известиям" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

Ранее основным "конкурентом" белорусского лидера был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний ушёл "в тень", так как покинул свой руководящий пост.

"Позитивное отношение связано с тем, что он [Лукашенко], во-первых, при всех „но“ воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят. Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику", - пояснил свою мысль Фёдоров.

Менее популярным у граждан РФ считается мнение, что Лукашенко - "последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века".

Лукашенко занимает свой пост с 1994 года. Ограничение на количество президентских сроков подряд было снято в Белоруссии в 2004 году по результатам референдума. В 2020 году он также намеревается поучаствовать в очередных выборах главы государства.