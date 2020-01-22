МВД займется поиском могил министров внутренних дел Российской империи

Специалистам поручат найти затерянные могилы министров внутренних дел Российской империи: соответствующее поручение дал руководитель МВД Владимир Колокольцев на церемонии открытия обелиска генералам Бибиковым, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день имеются сведения о захоронениях лишь о 20 из 56 умерших имперских министрах. По словам Колокольцева, МВД уделяет значительное внимание восстановлению и увековечиванию памяти об ушедших из жизни управленцах.

"В ходе проведения поисковых работ на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи", - поделился информацией глава МВД.

В числе найденных была могила министра внутренних дел Российской империи Дмитрия Гавриловича Бибикова. Он занял свой пост в 1852 году. На данный момент изучается вопрос об установке монумента в память об именитом чиновнике и других членах его рода.